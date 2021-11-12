  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dünyaca ünlü yatırımcıdan çok konuşulacak sözler: Türkler ne olursa olsun hayatta kalır
Ekonomi

Dünyaca ünlü yatırımcıdan çok konuşulacak sözler: Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Yıllardır Türkiye'ye yatırım yaptığını belirten dünyaca ünlü yatırımcı Mark Mobius, Türklerin en zor koşullarda dahi ayakta kalmayı başarabildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:55:00 - 2021-11-12 17:50:47
Dünyaca ünlü yatırımcıdan çok konuşulacak sözler: Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bloomberg HT'ye verdiği özel röportajda enflasyon ortamından kripto paralara, gelişen ülkelerden Türkiye'ye birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Mobius röportajda enflasyon probleminin büyük bölümünü merkez bankalarının oluşturduğunu söyledi. Mobius, "Enflasyon yukarı çıktığında faizleri artırmak iyi bir fikir değil" diye ekledi.

Mobius verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

ABD'deki para arzı sadece son bir yılda yüzde 30'dan fazla arttı. İnsanların riske atacak çok parası var, kripto paralar bu şekilde ortaya çıktı

Ayı piyasaları genellikle kısa süreli olur. Para biriminin değerini düşünecek olursak hisse yatırımı yapmak daha iyi. İyimser olmak her zaman daha iyidir, her gün alım-satım yapmamak daha iyidir. S&P 500'ün çoğu, paralarının çoğunu gelişen piyasalardan kazanıyor.

"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır"

Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Suriyelilerle ilgili şikayet çok az"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Suriyeli göçmenlerin suç oranının çok çok düş..
Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede
Spor

Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede

İspanya Ligi'nde Barcelona'da forma giyen ve yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Sergio Agüero, futbola..
Avrupa ülkesinden yeni hamle! Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı
Dünya

Avrupa ülkesinden yeni hamle! Aşı olmayanlara sokağa çıkma yasağı

Avrupa'da koronavirüs pandemisi tekrar yükselişe geçerken, Avusturya bu gidişata dur demek için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Avusturya'da ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay