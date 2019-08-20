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Dünyaca ünlü yatırımcıdan altın tavsiyesi: Fiyatına bakmadan alın

Dünyaca ünlü ABD'li yatırımcı Mark Mobius, yatırımcılara fiyata bakmadan 'altın alın' çağrısı yaptı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:03
Dünyaca ünlü yatırımcıdan altın tavsiyesi: Fiyatına bakmadan alın

ABD'li ünlü yatırımcı Mark Mobius, altına yönelik destekleyici açıklamalarına bir yenisini ekledi. Mobius, "Altın fiyatları ne olur?" sorusuna "Yukarı, yukarı ve yukarı" cevabını verdi. Mobius, yatırımcılara fiyata bakmadan altın alın çağrısı yaptı.

Tecrübeli yatırımcı Mark Mobius, son dönemdeki altını destekleyici açıklamalarına bir yenisini ekledi. Mobius, önde gelen merkez bankalarının para politikasında genişlemeye gitmesiyle altın alımının uzun vadede meyve vereceğini söyledi.

"Uzun vadeli beklenti yukarı yönlü"

Franklin Templeton'da geçirdiği otuz yılın ardından geçen yıl Mobius Capital Partners LLP'yi kuran yatırımcı, Bloomberg Television ile gerçekleştirdiği mülakatta "Altında uzun vadeli beklenti yukarı yönlü. Bunu söylememin nedeniyse para arzının yukarı yönlü olması. Açıkçası herhangi bir seviyeden altın almanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yön yukarı, yukarı ve yukarı" dedi.

Altına yatırımı tavsiye ediyor

Altın, Fed ve diğer merkez bankalarından büyümeyi desteklemek amacıyla daha geniş politika beklentisinin etkisiyle bu ay altı yılın zirvesini gördü. ABD Hazine tahvili piyasasının ufukta resesyon göründüğünün sinyalini vermesiyle birlikte yatırımcılar altın destekli exchange traded fonlara (ETF) giriş yapıyor.

"Merkez bankalarının faizleri düşürme çabalarıyla birlikte çılgın gibi para basıyor olacaklar." diyen Mobius, portföyün yüzde 10'unun fiziksel altına yatırılmasını tavsiye ediyor. Ünlü yatırımcı Salı günkü mülakatta altın için fiyat hedefine ilişkin bir bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:03
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