Dünyaca ünlü yatırımcı uyardı: ABD korkunç bir iç savaşın eşiğinde

Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio Pazar günü yaptığı açıklamada, siyasi, ekonomik ve sosyal bölünmeler ele alınmazsa ABD'nin "korkunç bir iç savaşa" sürükleneceğini söyledi.

Dalio, "Korkunç bir iç savaşın eşiğinde olduğumuza inanıyorum. Bir tür cehennem savaşına girmekle barış ve refah için birlikte çalışmak üzere geri çekilmek arasında bir dönüm noktasındayız. Ülkemiz hala korkunç bir mali durumda ve korkunç bir şekilde bölünmüş vaziyette." dedi.

Dalio, yeni yeminli Başkan Joe Biden için övgüde bulunarak, Başkan Biden'in göreve başlaması sırasında söylediklerini duymaktan heyecan duyduğunu söyledi. Dalio, Sık sık fırsat eksikliğinin, gelirin bölündüğü ve eğitime yeterince yatırım yapılmamasının geri dönüşü olmayan zararlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dalio daha önce yaptığı bir açıklamada, son zamanlarda CEO'ların ve şirketlerin New York ve San Francisco gibi iş merkezlerinden Florida ve Teksas'a göçünü bir tür "iç savaş" olarak görmüştü.