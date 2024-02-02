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Spor Dünyaca ünlü tanınan! Fenerbahçe'de bir ayrılık: son anda bu sebebiyle iptal oldu, değişti deyip açıkladılar! Şaşkına çeviren...
Spor

Dünyaca ünlü tanınan! Fenerbahçe'de bir ayrılık: son anda bu sebebiyle iptal oldu, değişti deyip açıkladılar! Şaşkına çeviren...

Yeniakit Publisher
2024-02-02 10:49:00 - 2024-02-02 11:01:28
Dünyaca ünlü tanınan! Fenerbahçe'de bir ayrılık: son anda bu sebebiyle iptal oldu, değişti deyip açıkladılar! Şaşkına çeviren...

Transferde son dakika haberleri! Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı tüm hızıyla devam ederken, üst üste gelen transfer haberleri ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte günün diğer öne çıkan bomba iptal transferi haberleri..

KENT'İN TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU!

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Ryan Kent, Lazio ile anlaşmaya varmıştı. İmzalar için Roma'ya giden yıldız futbolcunun transferi son anda iptal oldu.

Sky Italia'da bulunan haber göre, Ryan Kent kalan ödemelerini almadan Fenerbahçe'den ayrılmayı reddetti. İngiliz oyuncunun Lazio'ya transferi bu nedenle iptal oldu.

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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