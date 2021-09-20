Dünyaca ünlü şirket ne altın ne de dolar dedi! Onu önerdi: Zengin yapacak

Geçtiğimiz yıl gümüş piyasası yatırımcının gözdesiydi. Ancak bu yıl fiyatların yüzde 17 altına inerek yatırımcının gözünden düşmüş durumda. Peki gümüşte yeni bir artış gelecek mi?

Gümüş fiyatları geçtiğim dönemde altın çağını yaşıyordu. Hızla gelen yükseliş Şubat ayı sonrası bıçak gibi kesildi. Yatırımcı için cazibesini kaybeden gümüş, son dönemlerde Fed’den gelen mesajlar sonrası tekrar atağa geçmeye başladı.,

Gümüş ile ilgili kritik açıklama

Dünyaca ünlü yatırım şirketi Baker Steel Capital, beyaz metalin gerileme süreci ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Gümüş fiyatlarının düşebildiği kadar düştüğü ifade edildi. Finans kuruluşu tarafından hazırlanan analizde, teknik olarak bakıldığında fiyatların son zamanlarda kritik destek seviyesi 23 doların üzerinde kalmasının önemli olduğu vurgulanıyor. “Gümüş, altından daha oynaktır ve bu nedenle fiyatlardaki geri çekilmeler yatırımcılar için acı verici olabilir fakat yukarı yönlü hareketler de daha fazla yükselme potansiyeli taşıyabilir” deniliyor.

Doğru koşullarda hızlı hareket ediyor: Bu yılın başlarında bireysel spekülatörlerinin "sıkışıklık" yaratarak fiyatı artırma girişimi sırasında gümüş fiyatlarının sert yukarı hareketi, metalin fiyatının doğru koşullar altında hızla hareket edebileceğinin göstergesi.

Henüz tüm zamanların zirvesini göremedi: Kıymetli metallerin, öncelikle genişleyen para arzı, kalıcı düşük ve negatif reel faiz oranları, hızlı borç artışı tarafından yönlendirilen uzun vadeli bir yükselişin ortasında olduğunu ve gümüşün toparlanmasının daha yeni başlamış olabileceğine inanıyoruz. Tarihsel olarak altın yeni zirveler yaptığında gümüş de yükselir ve dolayısıyla gümüşün bu döngüde tüm zamanların en yüksek seviyelerini henüz yeniden test etmemiş olması bile, metalin gelecekte manevra alanı olduğunun bir göstergesi. Para politikalarından destek bulacak: Gümüş ve altın için orta ve uzun vadeli görünümün oldukça olumlu olduğunu düşünüyoruz, ancak kısa vadede, yatırımcılar para politikasının yönü için Fed'e bakarken, gümüşte karışık seyrin sürmesi muhtemel. Genel olarak, bu kadar uzun bir benzeri görülmemiş gevşek para politikası ve yüklü teşvik harcamalarının tüketici fiyatları, borç seviyeleri ve para politikası yönü üzerinde kalıcı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Kıymetli metaller gibi sabit varlıkları güçlü bir şekilde destekleyen finansal politikaların etkisinin belirginleşmesiyle sektörde büyük bir yukarı yönlü hareket bekliyoruz. Enflasyona henüz tepki vermedi: Daha da önemlisi, değerli metaller sektörü, kalıcı yüksek enflasyonun etkilerine henüz tepki vermedi, ancak daha fazla enflasyonist baskının arttığına dair kanıtlar arttıkça, bunun tarihsel olarak olduğu gibi gümüş ve altına fayda sağlamasını bekliyoruz.

Değer kazanacak

Gümüş için fiziksel talep altından oldukça farklı; külçe ve madeni paralar aracılığıyla yapılan yatırımların yanı sıra mücevher ve eşyalar için kullanılan gümüş aynı zamanda endüstriyel bir metal. Daha önceki yıllarda fotoğrafçılık, fiziksel gümüş için önemli bir talep kaynağıydı ve 1999'da bu sektör toplam talebin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyordu. Bugün ise gümüş talebinin yaklaşık yarısı endüstriyel faaliyetlerden geliyor. Teknoloji daha uygun fiyatlı hale geldikçe, enerji talebi arttıkça, hükümetler destek sundukça ve tüketiciler arasında çevre bilinci arttıkça güneş fotovoltaik (PV) kapasitesi hızla artıyor. Solar PV'den gelen talebin, daha önce fotoğraf endüstrisinde kullanılan gümüş hacimlerine eşit veya daha fazla olabileceği tahmin ediliyor. PV gelişimi için projeksiyonlar, gelecek 10 yılda yüzde 180, 20 yılda yüzde 459 ve 2050'de yüzde 720'lik bir artışa işaret ediyor. Daha uygun maliyetli malzemeler için kaçınılmaz olarak gümüşün ikame edilmesiyle bile, bu büyüklükteki artışlar sektörde dönüşüm vaat ediyor.

Fiyatta oynaklık var

Gümüşte kısa vadede Fed’in bu ayki toplantısından varlık alımlarına dair çıkacak karar izleniyor. Ons gümüşte düzeltmenin 22.10 dolar seviyesinden tamamlandığını ve sırtını güçlü bir destek olarak görülen bu seviyeye dayayan gümüş analistlere göre gümüş 23.70/24.0 dolar desteğinin üzerinde kalırsa 26.0/27.40 bandına geçiş yapacak. Mayıs ayı sonrasında başlayan düşüş eğilimini geçtiği 24.80 doların üzerine geçilmesi halinde alımların hızlanacağı, 24.15 aşağısında ise 23.60’a doğru satış baskısı gelebileceği uyarısı yapılıyor.

Milligazete