Dünyaca ünlü savunma dergisi yazdı: Türkiye devler arasına girdi

Dünyaca ünlü savunma dergilerinden ABD merkezli Defensenews'te Türkiye'nin en büyük silah sistemleri üreticilerinden birisi haline geldiği anlatıldı.

Analizde "Türkiye’nin savunma sanayisi 4x4, 6x6 ve 8x8 silahlı ve zırhlı araçlar, ana savaş tankları ve silah sistemlerinde uzmanlaştı. Bunlar dünya genelinde çok sayıda alıcıya ulaştırılıyor. Küresel pazarlarda Türk savunma sanayinin en önemli örnekleri arasında 8x8 Pars, 6x6 Pars, 6x6 ARMA, 4x4 Cobra, VURAN, ALTAY ana savaş tankı ve KAPLAN Orta ağırlık sınıfı tankı bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Yazıda ayrıca Türkiye’de kamu ve özel sektör ortaklığının da başarılı sonuçlar verdiği ve ağır savaş sanayi sektörlerinin haricinde ufak silah, roket ve ileri düzey elektronik araçlar ve cihazlar konusunda da uzmanlaşıldığının altı çizildi. Yazıda Türkiye’nin teknolojisinin pazarlanması konusunda da başarılı bir strateji izlendiği belirtildi.