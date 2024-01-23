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Ekonomi Dünyaca ünlü o marka iflas etti! İlgili şok gelişme! 160 şubesini daha kapatılıyor!
Ekonomi

Dünyaca ünlü o marka iflas etti! İlgili şok gelişme! 160 şubesini daha kapatılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-23 19:14:00 - 2024-01-23 21:22:13
Dünyaca ünlü o marka iflas etti! İlgili şok gelişme! 160 şubesini daha kapatılıyor!

Küresel ekonomik kriz tüm dünyada devam ederken iflaslar peş peşe geliyor. Bu kez Almanya'nın ünlü pastaneler zinciri Lila Bäcker iflas etti. İflastan kurtulamayan pastane son kalan 160 şubesini kapatıp aybaşında da 90o kişiyi çıkaracağı ifadelerinde bulundu.

Tatlılarıyla dünyaya nam salan pastaneden kötü haber geldi. Alman pastane zinciri Lila Backer iflasını verdi. 2019’dan beri zorluklarla mücadele eden şirket son 160 şubesini de kapatmaya hazırlanırken şirketin yüzlerce çalışanı işten çıkarılıyor.

Dünyaca ünlü şirketlerden peş peşe iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Tatlılarıyla dünyaya nam salan Almanya’nın en ünlü pastane zinciri Lila Backer iflas etti. 160 şube kapatılıyor, yüzlerce çalışan da işten çıkarılıyor.

160 ŞUBELİ PASTANE ZİNCİRİ İFLAS EDİYOR

Almanya’nın ünlü pastane zinciri Lila Backer, Şubat’ta 4 eyalette bulunan bütün şubelerini birden kapatıyor. Yaşanan iflas ise 900 işçiyi etkiliyor… İflas eden fırıncılık zinciri Lila Bäcker'in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin ve Schleswig-Holstein'da kalan 160 şubesini de kapatması gerekiyor. Şirketin Cuma günü Neubrandenburg'da yaptığı açıklamaya göre, aynı durum Pasewalk'taki lojistik alanı, yönetim ve üretim için de geçerli.

YAKLAŞIK 900 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

Açıklamada, “Bu yüzden yaklaşık 900 çalışanın 1 Şubat itibari ile işten çıkarılması gerekecek” ifadelerine yer verildi. Çalışanlar, iflas yöneticisi Christian Graf Brockdorff tarafından Cuma günü yapılan çevrimiçi konferansta kapanışla ilgili bilgi verdi.

2019’DAN BERİ İFLAS KONUŞULUYORDU

Uzun zamandır ekonomik zorluklarla boğuşan fırın, 2019 yılında iflas başvurusu yapmıştı. Schwerin'den alınan devlet garantisi sayesinde Eylül 2019'da 270 mağaza ve 2.100 çalışanla yeniden faaliyete geçti.
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230 ŞUBENİN TAMAMI KAPANMIŞ OLACAK

Geçtiğimiz Ekim ayında pastane zinciri, öz niyetim altında iflas işlemleri için başvuru yapmıştı. Aralık’ta, şirketin hepsini devralacak son yatırımcı da geri çekildi. İflas işlemleri ise 1 Ocak tarihinde başladı. İflas yöneticisi ortala 230 şubenin neredeyse 3/1’ini kapatmayı istedi. Yalnızca ilginç bölgelerde yer alan 160 sık kullanılan şube ile kafe kalacaktı. Şimdiyse onlar da kapanıyor.

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