Dünyaca ünlü o isim, Müslüman oldu! Maşallah barekallah
4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.
ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu açıkladı.
4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.
Namaz videosu, milyonlarca kez izlendi.
Net serveti 3 milyon dolar
Tam adı Emory Andrew Tate olan boksör, 1 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.
Net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar olduğu belirtilen Tate, 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okumasıyla da tanınıyor.
Anrew Tate'in şampiyonlukları
2009 - IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu (84.5 kilogram)
2011 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu (81.5 kilogram)
2013 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu (84,6 kg)
2014 - Enfusion Dünya Şampiyonu (90 kilogram)