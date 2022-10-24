  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Dünyaca ünlü o isim, Müslüman oldu! Maşallah barekallah
Spor

Dünyaca ünlü o isim, Müslüman oldu! Maşallah barekallah

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu ilan etti. Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 13:53:00 -
Dünyaca ünlü o isim, Müslüman oldu! Maşallah barekallah

ABD'li boksör Andrew Tate, Müslüman olduğunu açıkladı.

4 kez Dünya Boks Şampiyonu olan Tate'in ilk kez namaz kıldığı anlar görüntülendi.

Namaz videosu, milyonlarca kez izlendi.

Net serveti 3 milyon dolar

Tam adı Emory Andrew Tate olan boksör, 1 Aralık 1986 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi.

Net servetinin 2022 itibarıyla 3 milyon dolar olduğu belirtilen Tate, 15 Aralık 2020 tarihinde boks kurallarına dayanarak Jake Paul'a meydan okumasıyla da tanınıyor.

Anrew Tate'in şampiyonlukları

2009 - IKF İngiliz Cruiserweight Şampiyonu (84.5 kilogram)

2011 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Ağır Siklet Şampiyonu (81.5 kilogram)

2013 - ISKA Dünya Tam Temaslı Hafif Cruiserweight Şampiyonu (84,6 kg)

2014 - Enfusion Dünya Şampiyonu (90 kilogram)

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23