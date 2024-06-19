Dünyaca ünlü o bankadan dolar tahmini!

Bir süredir istikrarlı seyreden Dolar/TL kurunda ılımlı da olsa yukarı yönlü bir ivme görülüyor. Yabancı kurumlar TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğine işaret ediyor.

BloombergHT'nin haberine göre, Barclays analistleri yaz dönemi boyunca Türkiye'de ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nda değer kaybına izin verebileceğini öngördü. Analizde, 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.

Barclays Türkiye ile ilgili daha önceki analizinde Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükselttiğini belirtmişti.

Analizde “Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz” diyen Barclays Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önermişti.



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