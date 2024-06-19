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Ekonomi Dünyaca ünlü o bankadan dolar tahmini!
Ekonomi

Dünyaca ünlü o bankadan dolar tahmini!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:32:00 -
Dünyaca ünlü o bankadan dolar tahmini!

İngiliz dev banka Barclays'in analistleri Türk Lirası'yla ilgili analiz paylaştı. Dolar/TL kurunda yukarı yönlü seyir devam ederken TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğine işaret edildi. Ayrıca, analizde 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.

Bir süredir istikrarlı seyreden Dolar/TL kurunda ılımlı da olsa yukarı yönlü bir ivme görülüyor. Yabancı kurumlar TL'de kontrollü değer kaybı olabileceğine işaret ediyor.

BloombergHT'nin haberine göre, Barclays analistleri yaz dönemi boyunca Türkiye'de ekonomi yönetiminin Türk Lirası'nda değer kaybına izin verebileceğini öngördü. Analizde, 2024 yılı boyunca Türkiye'de politika faizinin sabit tutulacağı beklentisi de paylaşıldı.

Barclays Türkiye ile ilgili daha önceki analizinde Türk bankalarının tahvilleriyle ilgili tavsiyesini yükselttiğini belirtmişti.

Analizde “Körfez bölgesi de dahil olmak üzere EEMEA’daki diğer banka tahvil piyasasına kıyasla Türkiye banka tahvillerini cazip görüyoruz” diyen Barclays Türk bankalarının perp tahvillerinde yüksek carry getirisine dikkat çekerek Akbank ve Yapı Kredi perp tahvillerinde alım önermişti.

 
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