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Ekonomi Dünyaca ünlü milyarderden şaşırtan karar: Altın alınmaz, altın yerine bunu alın
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarderden şaşırtan karar: Altın alınmaz, altın yerine bunu alın

Shark Tank yıldızı ve kripto gurusu Mark Cuban, altın yerine paralarını kripto paraya yatırma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:37:00 -
Dünyaca ünlü milyarderden şaşırtan karar: Altın alınmaz, altın yerine bunu alın

Shark Tank yıldızı ve kripto gurusu milyarder Mark Cuban'ın Amerika'daki yatırım hamleleri büyük ses getiriyor.

Yakın zamanda bir röportaj yapan milyarder yatırımcı Mark Cuban, Bitcoin ve altın hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Cuban, altının iyi bir yatırım aracı olmadığını öne sürerek Bitcoin alınması gerektiğini söyledi.

Cuban, yaptığı açıklamada, "Altın her şeye karşı bir güvenli liman değildir. Altın ile herhangi bir şey satın alamazsın. Ne yapacaksın? Altının bir kısmını kırıp ticaret mi yapacaksın? Altın kullanışsızdır. Bende altından daha çok Bitcoin var. Fiyatının daha düşmesi benim için daha iyi olur. Daha fazla alırım" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Cml kvk

Kimse inanmasin

Misafir

Altını bize verin olmayan kripto parayı siz alın diyor.
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