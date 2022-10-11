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Dünya Dünyaca ünlü milyarderden Puitn'i sarsacak karar
Dünya

Dünyaca ünlü milyarderden Puitn'i sarsacak karar

Rusya doğumlu milyarder girişimci Yuri Borisovich Milner, Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 10:27:00 -
Dünyaca ünlü milyarderden Puitn'i sarsacak karar

Rusya doğumlu ve aynı zamanda İsrail vatandaşı milyarder girişimci Yuri Borisovich Milner, Rus vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Silikon Vadisi'nin en zengin Rus'u olarak bilinen Milner, 2014 yılında ailesiyle Rusya'yı terk etmişti.

Dijital Sky Techonologies (DST Global) ve Mail.ru grubunun kurucusu, Facebook, Zynga, Twitter ve Groupon'un da yatırımcılarından 61 yaşındaki Yuri Borisovich Milner, Rusya vatandaşlığından çıktığını açıkladı.

Milner, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakının ardından kendisinin ve ailesinin ülkeyi temelli olarak terk ettiğini söyledi. Milner, bu yılın yaz aylarında da Rusya vatandaşlığından çıkış sürecinin tamamlandığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

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