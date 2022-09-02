Dünyaca ünlü milyarder Türkiye'de öyle bir para harcadı ki..

Her yaz tatili için Türkiye'yi seçen "Elmas Kraliçesi" lakaplı Alman milyarder Caroline Scheufele Bodrum'da hesap olarak bir servet ödedi. Lüks mekanda gelen hesap dudak uçuklattı.

Dünyaca ünlü mücevher ve saat markası Chopard'ın eş başkanı Caroline Scheufele Bodrum'da tatil yapıyor.

Ünlü milyarder isim 15 kişiyle Yalıkavak'ta lüks bir mekana gitti. Lokantada her şeyi denemek istediğini belirten Caroline Scheufele "Bugün Bodrum'un altın çağını yaşadığını görüyorum. Denizlerdeki evim Türkiye. Türkiye'deki domatesin tadını dünyanın hiçbir yerinde bulamıyorum" açıklamasında bulundu.

Şişelerce içecek alan ve Japon mutfağının tüm lezzetlerini deneme imkanı bulan Caroline Scheufele, arkadaşlarıyla mekandan çıkarken 70 bin Dolar ödedi. Yani kişi başı gelen hesap 90 bin TL'ye tekamül ediyor.