Dünyaca ünlü kurumdan bomba Bayraktar röportajı

Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Türkiye'nin son dönemde yerli ve milli platformlarda ürettiği en stratejik silahları arasında yer alıyor. Suriye'de Libya'da, Dağlık Karabağ'da adından çokça söz ettiren ve özellikle hava savunma sistemlerine karşı başarılı bir performans sergileyen TB-2'ler tüm dünyanın yakın takibinde.

Son olarak Ukrayna'da Rus sistemlerine karşı oldukça başarılı bir savunma grafiği çizen TB-2'ler ile ilgili ABD'li CNN özel haber hazırladı. CNN'den Jomana Karadsheh "Türk İHA'ları çok etkili, Ukrayna askerleri onun hakkında şarkılar söylüyor" başlıklı bir haber yayınladı.

"Ukraynalılar övgüler düzüyor"

CNN'den Jomana Karadsheh'in hazırladığı haberde Bayraktar TB-2'lerin Rus unsurlarına karşı gösterdiği performans nedeniyle Rus askerlerinin ilerleyişinin yavaşladığına dikkat çekildi. SİHA'ların Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yürüttüğü savunmada kilit rol oynadığının belirtildiği haberde, Ukrayna'lıların TB-2'ye övgüler yağdırıp methiyeler dizdiği belirtildi. Haberde TB-2'lerin Libya ve Karabağ'da gösterdiği performans ile tanındığına dikkat çekilen haberde, Ukrayna'da Rus savunma sistemleri ve birliklerine karşı gösterdiği başarılı müdahaleler ile ününü dünya çapına çıkardığı ifade edildi.

Selçuk Bayraktar: Övünmek istemiyorum

Selçuk Bayraktar Karadsheh'e yaptığı açıklamada TB-2'lerin ana sınıf taktiksel bir bir İnsansız Hava Aracı olduğunu söylerken, kendisinden bekleneni bekleneni verdiğini belirtirken "yapması gerekeni, yapılması için geliştirildiği işi yapıyor" dedi

Bayraktar TB-2'nin son olarak Ukrayna'da elde ettiği başarılı grafik ile ilgili şunları söyledi: "İnsanların hayatlarını kurtarmakla övünmek istemiyorum, insanlar kendilerini hayatlarını riske atıyor ve vatanlarını yasadışı bir işgale karşı koruyorlar. Bu cesur Ukrayna halkının ve liderliğinin yaptığı bir şeydir. Elbette teknolojiye, bilgiye, yüksek teknolojiye ve kendi yerli savunma kapasitesine ihtiyacınız var. insanların hayatlarının tehlikede olduğu ve çocukların, sivillerin bile öldüğü bir yerde bunu herhangi bir teknoloji ile karşılaştırmak istemiyorum."

"Direnişin sembollerinden biri"

Ukraynalılar'da Bayraktarların bu kadar popüler ve sembol hale gelmesiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Selçuk Bayraktar "TB-2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor" açıklamasın yaptı. Karadsheh, Bayraktar'ın İstanbul'da bulunan tesislerini ziyaret ederek Bayraktar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj gerçekleştir. Röportaj sırasında kaydedilen görüntülerin projelere zarar vermeyecek şekilde gizlilik ve hassasiyet ile yapılmasının sağlandığını belirten Karadsheh, yetkililerin de bu noktada büyük bir titizlik ile süreci yürüttüklerini söyledi. Kadasheh ayrıca, tesiste Türkiye'nin ilk Milli İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) olan Kızılelma'dan da bahsederken "Bayraktar'ın gururu, Türkiye'nin ilk MİUS projesi" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: HABER7