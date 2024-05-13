Dünyaca ünlü kadın, Mona Lisa'nın arkasındaki manzaranın sırrı sonunda çözüldü, yeri belli oldu! O öngörü

Bazı sanat tarihçileri bu manzaranın hayali ve idealize edilmiş olduğunu öne sürerken, bazıları İtalya'nın belirli yerleriyle çeşitli bağlantılar olduğunu iddia ediyor

Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun ardındaki büyük tartışmalara yol açan manzaranın gizemi sonunda çözülmüş olabilir.

Bazı sanat tarihçileri bu manzaranın hayali ve idealize edilmiş olduğunu öne sürerken, bazıları İtalya'nın belirli yerleriyle çeşitli bağlantılar olduğunu iddia ediyor.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre bir jeolog ve Rönesans sanatı tarihçisi Ann Pizzorusso dünyanın en ünlü tablolarından birindeki gizemi nihayet çözdüğüne inanıyor.

Pizzorusso iki uzmanlık alanını birleştirerek Leonardo'nun İtalya'nın kuzeyindeki Como Gölü kıyısında Lecco'nun tanınabilir birçok özelliğini resmettiğini öne sürdü.

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Pizzorusso, Leonardo'nun köprüsünü, sıradağlarını ve gölü, Lecco'daki 14. yüzyıldan kalma Azzone Visconti köprüsüyle, bölgeye bakan güneybatı Alpleri ve Leonardo'nun 500 yıl önce ziyaret ettiği bilinen Garlate Gölü ile eşleştirdi.

Benzerliklerin inkar edilemez olduğunu söyleyen Pizzorusso “Bu konuda çok heyecanlıyım. Gerçekten bunun bir altın vuruş olduğunu hissediyorum," ifadelerini kullandı.

2011 yılında ortaya atılan bir başka teoride Mona Lisa'daki bir köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük bir kasaba olan Bobbio'ya ait olduğu iddi edilmişti. 2023 yılındaki bir iddiada da Leonardo'nun Arezzo eyaletinde bir köprü çizdiğine dair bir bulgu yer alıyordu.

Ancak köprüye odaklanmanın yeterli olmadığını söyleyen Pizzorusso “Kemerli köprü İtalya ve Avrupa'nın her yerinde mevcuttu ve çoğu birbirine çok benziyordu. Yalnızca köprüden tam yerini belirlemek mümkün değildir. Herkes köprüden bahsediyor ama kimse jeolojiden bahsetmiyor," dedi.

Lecco'daki kayaların kireçtaşı olduğunu ve Leonardo'nun kayalarını gri-beyaz renkte tasvir ettiğini belirten Pizzorusso, Lecco'dan farklı olarak ne Bobbio'nun ne de Arezzo'nun gölü olmadığını ekledi.

Merkezi figürlerin etrafındaki peyzajın bitki örtüsü ve jeolojisine ilişkin analizi tartışmayı yeniden canlandıran Pizzorusso "Louvre versiyonundaki botanik mükemmel, nemli, karanlık bir mağarada büyüyebilecek bitkileri gösteriyor. Ancak Londra versiyonundaki bitkiler hatalı. Bazıları doğada yok,” ifadelerini kullandı.

ArtWatch UK'nin yöneticisi Michael Daley, Pizzorusso'nun bulguları hakkında "Gerçek bilimsel bilgiye sahip olduğu için, şimdiye kadarki en bilimsel sanatçı olan Leonardo'da bazı şeyleri fark etmesi özellikle çok önemli," yorumunu yaptı.

Daley “Sanat tarihçilerinin hepsi Mona Lisa'nın nerede boyandığı konusunda spekülasyon yapıyor. Bir köprü gören herkes onun orada olduğunu düşünür. Ancak Pizzorusso, Leonardo'nun bölgede bulunmuş olduğunu, jeolojisini ve tabii ki bir köprünün kanıtıyla yeri ikna edici bir şekilde tespit etti," ifadelerini kullandı.