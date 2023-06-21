Dünyaca ünlü isimlerden olan Cristiano Ronaldo, Guinness Dünya Rekorları'na girdi!

Futbolculuk kariyeriyle bu alanda birçok rekoru kırmayı başaran Cristiano Ronaldo, milli takımda bir dönüm noktasını daha aştı. Portekizli yıldız, milli forma altında 200. maçına çıktı.

İZLANDA KARŞISINDA 200. MAÇ

Cristiano Ronaldo, EURO 2024 Elemeleri J Grubu maçları kapsamında takımının İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı mücadeleye ilk 11'de başladı. Böylece Portekizli yıldız, erkek futbolunda bir ilki başardı. Cristiano Ronaldo, bir milli takım forması altında 200. maçına çıktı. Bu alanda Cristiano Ronaldo'ya en yakın isim ise Kuveyt ile 196 maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu Bader Al-Mutawa.

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile ilk maçına Ağustos 2003'te Kazakistan karşısında çıkmıştı.

'ULAŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİĞİM BİR ŞEYDİ'

Cristiano Ronaldo, mücadele öncesi 200. maçına çıkmaktan duyduğu gururu paylaştı.

ESPN'in aktardığına göre yıldız oyuncu, "Oynadığım 200. maç ülkeme duyduğum sevgiyi kanıtlıyor. Benim için son derece önemli bir kilometre taşı. Bu, çok şey ifade ediyor. Çok gurur duyuyorum çünkü bu asla ulaşabileceğimi düşünmediğim bir şeydi. Rekorlar kırmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

GALİBİYETİ GETİRDİ

Aynı zamanda Portekiz Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Cristiano Ronaldo, İzlanda karşısında da takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Portekizli yıldız, 89. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

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