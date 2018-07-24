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Paulo Coelho'dan Mesut Özil'e destek geldi

Almanya'da uğradığı ırkçılık ve baskı yüzünden Almanya Milli Futbol Takımı'ndan ayrılmak zorunda kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e, dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho destek verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 09:47
Paulo Coelho'dan Mesut Özil'e destek geldi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamasına ilişkin Paulo Coelho, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla destek oldu.

Coelho, Özil'in yazdığı mektuptaki ifadelere atıfta bulunarak, "Okumaya değer bir metin: 'Kaybettiğimizde göçmendim.' Özil, geçmişte ve şimdi ne olduğu hakkında ne söylerlerse söylesinler, daima kazanan sen olacaksın." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:47
  1. Mesut Özil
  2. almanya
  3. Paulo Coelho

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