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Spor Dünyaca ünlü isimden İstanbul itirafı: Çığlıklarla uyanıyordum
Spor

Dünyaca ünlü isimden İstanbul itirafı: Çığlıklarla uyanıyordum

Milan'ın efsane futbolcusu Andriy Shevchenko, 2005 yılında İstanbul'da Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili, "Finalden sonraki ilk aylar, bu maç yüzünden birçok kez geceleri uykumdan çığlık atarak uyandım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 12:41:00 -
Dünyaca ünlü isimden İstanbul itirafı: Çığlıklarla uyanıyordum

Milan'ın efsane futbolcusu Andriy Shevchenko, 2005 yılında İstanbul'da Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi finalini unutamıyor.

İtalyan basınından Corriere della Sera'ya konuşan Ukraynalı eski yıldız futbolcu, "Yara hala kanıyor. Coşkuya kapıldığımızı söylemeleri beni rahatsız ediyor. Maldini devre arasında dikkatli olun diyerek bizi uyarmıştı" dedi.

Shevchenko ayrıca finalden sonraki ilk aylarda bu maçı düşünerek geceleri uykusundan çığlık atarak uyandığını itiraf etti.

Milan ile Liverpool, 16 yıl önce 2005 yılında Şampiyonlar Ligi Finali'nde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşmışlardı. İlk yarısını Milan'ın 3-0 önde kapattığı karşılaşmada Liverpool müthiş bir geri dönüşe imza atmış ve normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 sona eren mücadeleden penaltılarla galip ayrılarak kupanın sahibi olmuştu.

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