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Dünya Dünyaca ünlü isim, köpeği için kazdığı mezara düşerek öldü!
Dünya

Dünyaca ünlü isim, köpeği için kazdığı mezara düşerek öldü!

Dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan Mick Brigden'ın tuhaf ölümü şoke etti. 73 yaşındaki menajer ölen köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 17:32:00 -
Dünyaca ünlü isim, köpeği için kazdığı mezara düşerek öldü!

Dünyaca ünlü isimlerin menajerliğini yapan 73 yaşındaki Mick Brigden, ölen köpeği için kazdığı mezara düşerek hayatını kaybetti.

Rolling Stones, Bob Dylan, Peter Frampton gibi dünyaca ünlü isimlerin turnelerini yöneten Mick Bridgen, Santa Rosa'daki evinde hayatını kaybeden köpeği için bir mezar kazdı. Ancak menajerin kazdığı mezar sonu oldu.

Mezarın içine düşerek öldü

Brigden'ın kazdığı mezar çöktü ve içine düşerek hayatını kaybetti. 73 yaşındaki ünlü menajerin ölümü sanat camiasını şoke etti.

Bridgen'in ölüm haberini alan Amerikalı gitarist Joe Satriani, menajerin fotoğrafını paylaşarak "Çılgın ve harika bir 33 yıllı rock'n' roll oldu. Hiç bu kadar sıkı çalışmadım, bu kadar çok çabalamadım, bu kadar çok gülmedim, bu kadar çok ağlamadım, bu kadar çok müzik yapmadım. Dünya çapında bu kadar çok macera yaşamadım. Hepsinde yanımda Mick vardı. O bu işin akıl hocasıydı, dürüst, sert, besleyici, çalışkan, saygılı, inatçı, anlayışlıydı, bunların hepsiydi" ifadelerini kullandı.

 

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