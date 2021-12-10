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Ekonomi Dünyaca ünlü işadamı Robert Kiyosaki'den altın ve gümüş tahmini: Kaza ve depresyon geliyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü işadamı Robert Kiyosaki'den altın ve gümüş tahmini: Kaza ve depresyon geliyor

Altın fiyatlarındaki gidişatın ne yönde olacağı merakla takip edilirken uzmanlardan peş peşe yorumlar geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 22:58:00 -
Dünyaca ünlü işadamı Robert Kiyosaki'den altın ve gümüş tahmini: Kaza ve depresyon geliyor

Ünlü işadamı ve yazar “Zengin Baba Yoksul Baba”nın yazarı Robert Kiyosaki birçok yatırım aracı konusunda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kiyosaki, altın ve gümüş konusunda yatırımın tam zamanı olduğunu ve piyasanın yatırımcılara müthiş bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından dikkat çeken detayları paylaşan Kiyosaki, Biden ile sahte enflasyonun ortaya çıktığını ve Bitcoin, altın ve gümüşe yatırım yapmak için mükemmel bir fırsat olduğunu belirtti.

Kiyosaki, "Kaza ve Depresyon geliyor. Altın, gümüş, Bitcoin, emlak da çökecek. Çöküşten sonra daha fazla altın, gümüş, Bitcoin, gayrimenkul almaya hazırlanın. Çünkü zengin olmanın tam zamanı" ifadelerini kullandı.

Kritik veriler açıklandı

ABD'de TÜFE, kasım ayında yüzde 0,8 arttı. Yüzde 0,7 olan beklenti sonrasında altın yükselişe geçti.

Açıklamadan önce 1772 dolardan işlem gören ons altın, 1782 dolar seviyesinin üzerini gördü.

Kurdaki yükselişin etkisiyle artan gram altın fiyatı da 798 liraya kadar yükseldi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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