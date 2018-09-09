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Dünyaca ünlü hackerlar Teknofest’te

Dünyaca ünlü hackerlar, HackIstanbul 2018 Capture the Flag (CTF) adlı yarışmada hünerlerini ortaya koyacak.

09 Eylül 2018 Pazar 11:15
Dünyaca ünlü hackerlar Teknofest’te

20-23 Eylül tarihli Teknofest İstanbul’da dünyaca ünlü hackerlar hünerlerini ortaya koyacak. HackIstanbul 2018 Capture the Flag (CTF) adlı yarışmada yüzlerce ülkeden binlerce hacker, uzmanların rehberliğinde özel olarak oluşturulmuş siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalışacak.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:15
  1. Teknofest İstanbul
  2. HackIstanbul 2018 Capture the Flag (CTF)
  3. hackerlar

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