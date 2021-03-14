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Spor Dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı
Spor

Dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı

İtalyan ekiplerinden İnter'in eski futbolcusu Gabriel Barbosa, kumar oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 17:50:00 -
Dünyaca ünlü futbolcu gözaltına alındı

İtalyan devi Inter'in Brezilyalı eski futbolcusu "Gabigol" lakaplı Gabriel Barbosa, polisin kumarhane baskını sonrasında gözaltına alındı.

Brezilya basınının haberine göre, olay San Paolo'da yaşandı. Kumar oynandığı duyumu alan polis, San Paolo'da yaptığı baskında 200 kişiyi yakaladı. Grubun içinde bir dönem Inter forması da giyen Brezilyalı golcü futbolcunun da olduğu öğrenildi. Barbosa, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Brezilyalı futbolcu ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Brezilya'da Flamengo forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016-2020 yılları arasında Inter'in kadrosunda yer aldı.

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