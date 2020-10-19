Dünyaca ünlü firmalardan ve markalardan sipariş yağıyor

Buğra Kardan

Corona virüsünün (Covid-19) yayılımını önlemek için gerekli tüm tedbirlerin alındığı Türkiye, V şeklinde toparlanan ekonomisiyle de dikkat çekiyor. Ürün tedarikinde öne çıkan ve gerek Avrupalı gerekse Asyalı alıcıların taleplerini seri şekilde karşılayan ülke, ihracatını devamlı arttırıyor.

Firmalar çalışıyorlar

Gelirlerine gelir ekleyen ihracatçı firmalar, dünyaca ünlü gruplardan ve markalardan peş peşe gelen siparişlere yetişmekte güçlük çekiyorlar. Hem üretim hem de tanıtım faaliyetlerini odağa alan firmalar, ihracatlarını ilk etapta 190 milyar dolara çıkarmayı ardından 200 milyar dolara taşımayı planlıyorlar.

Karnemiz iyi

Türkiye’nin tedarik ağının giderek güçlendiğine işaret eden imalatçılar ve ihracatçılar ilerisi için umutlular. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Türkiye’den ürün almak için kıran kırana yarışan şirketler olduğunu dile getirdi. Ülkenin ihracat karnesinin iyi olduğunu belirten Şenocak, “Tedarikte öne çıkıyoruz. Pandeminin yeniden şekillendirdiği dünya ticaretinde durum bizim lehimize. Zira Çin, aradan çekilmeye başladı. Önemli bir rakip olmaktan çıktı. Çünkü orada da üretim maliyeti arttı” dedi.

El ele verilmeli

Her alanda verimliliğin arttığını anlatan Şenocak, şu ifadeleri kullandı: “Firmalarımız küçük montanlı ürünleri yapıyor ve müşterileriyle buluşturuyorlar. Ne var ki büyük montanlı ürünleri üretip ihraç edemiyorlar. Örneğin bir alıcı, senede 25 milyon ayakkabı talep ediyor. İyi hoş ama bu üretimi yapabilecek imkân ya da alan yok. İşte onun için her platformda büyük montanlı üretim noktasında firmalarımızın el ele vermelerini, üretim alanlarını büyütmelerini ya da birleştirmelerini savunuyoruz.”

Toparlanma devam ediyor

İhracatın güçlü şekilde toparlandığını da vurgulayan Şenocak, şöyle devam etti: “Covid-19’un rolüyle ötürü kimya ihracatımız arttı, artıyor. Tarım, gıda, mobilya, demir ve demir dışı ürün ihracatı da öyle. Öbür taraftan deri ve deri mamulleri ihracatında ibre yukarı yönlü. Zira 7 kıtadan art arda sipariş geliyor. Yoğun bir tempo içerisine giren sektörlerimiz var. Örme kumaş sektörü bu anlamda önemli bir örnek. Çok şükür, her şey yolunda. 2020 için belirlenen 190 milyar dolar ihracat rakamın yakalayabiliriz. Bir aksilik olmazsa, üçüncü ve dördüncü çeyrek verileri iyi gelirse bu seneyi iyi kapatabiliriz. 2021’de de 200 milyar dolar ihracat yapabiliriz. “

Daha aktif olmalıyız

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise Covid-19’un ticareti dönüştürdüğünü hatırlatarak, “Gelinen aşamada Avrupa, Çin’den büyük değil de küçük partilerle ürün ithal etmeye başladı. Bu da ülkemizin hayrına oldu. İhracatımız sınırlı oranda, yüzde 5 geriledi” diye konuştu. İhracatçı firmaları daha aktif olmaya ve tanıtıma önem vermeye davet eden Dalgakıran, “Artık yeni bölgelere açılmakta, müşteri adedimizi arttırmakta fayda var” şeklinde konuştu.

İlk 3'te yer alıyoruz

Öte yandan Hong Kong merkezli QIMA şirketinin araştırması, Avrupalı markaların yüzde 30’u tarafından çok ürün tedarik edilecek ilk 3 ülkeden birinin Türkiye olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Vietnam, Çin’in alternatifi oluyor. Vietnam, Hindistan ve Bangladeş alternatif tedarikçi ülkelerin başında bulunuyor