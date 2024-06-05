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Ekonomi Dünyaca ünlü en büyük doğa harikası olan gökdelen olarak biliniyor! Türkiye'de turizm için yarar sağlaması bekleniyor
Ekonomi

Dünyaca ünlü en büyük doğa harikası olan gökdelen olarak biliniyor! Türkiye'de turizm için yarar sağlaması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2024-06-05 23:47:00 -
Dünyaca ünlü en büyük doğa harikası olan gökdelen olarak biliniyor! Türkiye'de turizm için yarar sağlaması bekleniyor

İnsan yapımı gökdelenlere alışkınız lakin bu dünyadaki en büyük doğal gökdelen olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir doğa harikası olan bu yer hem Türkiye’nin hem dünyanın her bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. İşte görünce hayran kalacağınız o yer…

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan ve geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyon turist ağırlayan Kapadokya bölgesinde bulunan, dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğindeki Uçhisar Kalesi’ni, yılın ilk 5 ayında 92 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya'nın en önemli turizm bölgeleri arasında bulunan Uçhisar Kalesi, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

400 METRE YÜKSEKLİĞİNDE DOĞAL YAPI

Uçhisar Belediye Başkanı Abdullah Çamcı yaptığı açıklamada "Uçhisar Kalesi Kapadokya’nın merkezinde ve yerden yaklaşık 400 metre yüksekliğinde bulunan harika bir yer. Gelen misafirlerimiz Kapadokya’yı ayaklarının altına alıp seyredebilirler. Bu yılın ilk 5 ayında 92 bin ziyaretçimiz var. Yıl sonuna kadar 400 bin ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

TÜM İLÇEYİ GÖRÜYOR
Bütün Kapadokya’nın kuşbakışı görülebileceği tek bölge olma özelliğine sahip Uçhisar Kalesi’ne çıkıldığında Güvercinlik Vadisi’nden başlayarak Avanos’a kadar olan vadiler, Ortahisar Kalesi, Göreme Beldesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Kılıçlar Vadisi, Kızılçukur, Güllüdere, Aşk Vadisi, Cevizli Bağ Vadisi, Çavuşin, Boztepe, Aktepe, Erciyes Dağı ile Hasan Dağı çok net görülebiliyor.

 
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