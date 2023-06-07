Dünyaca ünlü dev banka dolar tahminini açıkladı! Mehmet Şimşek'i duydu, güncelledi: 22 TL denilmişti... Altın ve doların yönü

Seçimden sonra yeni kabine açıklandı. En çok merak edilen konu ise ekonominin başına kimin geçeceği oldu. Beklenen açıklama geldi ekonomide Mehmet Şimşek dönemi başladı. Mehmet Şimşek isminin açıklanmasının ardından dünyaca ünlü banka Goldman Sachs, flaş bir dolar tahmininde bulundu. Mehmet Şimşek ismi ile tahminlerini değiştirdiler. 22 TL demişlerdi ancak değiştirdiler. Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncellediler. İşte dolarda yeni beklenti...

Yaptığı tahminlerle dünya genelinde saygı duyulan dev banka Goldman Sachs, Türkiye'de yeni kabinenin belli olmasının ardından flaş bir yoruma imza attı. Daha önce Türkiye için dolar yorumunda bulunan dev banka, Mehmet Şimşek ismini duyunca Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncelledi. Goldman Sachs, seçim sonrası Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncelledi. 22 TL denilmişti ancak işler değişti. Dolar kuru için flaş beklenti. Rakamı duyan döviz bürosuna koşuyor!

DEV BANKADAN FLAŞ DOLAR TAHMİNİ!

Goldman Sachs, seçim sonrası Türk lirasına ilişkin tahminlerini güncelledi. Mehmet Şimşek ismi ile birlikte piyasalarda yeni düzen başladı. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinesinin yenilenmesinin ardından Türk lirası tahminini revize etti ve 12 ay sonrası için 22 olan dolar /TL tahminini 28’e çıkardı.

Reuters’ın aktardığına göre, Erdoğan’ın yeni üst düzey ekibini açıklamasının ardından yayınlanan bir Goldman Sachs notunda, "Mehmet Şimşek’in yeni hazine ve maliye bakanı olarak seçilmesinin para politikasının daha ortodoks bir yöne kayma olasılığını artırdığına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

MEHMET ŞİMŞEK İSMİNİ DUYUNCA GÜNCELLEMEYE GİTTİLER

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Daha öncesinde banka, Dolar/TL’nin 3, 6 ve 12 ay sonrasında sırasıyla 23, 25 ve 28 seviyesine gelebileceğini ifade etmişti. Önceki tahminler ise 19, 21 ve 22 seviyelerindeydi. Ancak seçimleri Erdoğan’ın kazanması ve dolar/TL’nin 20 seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırması tahminleri değiştirdi. Analistler, gelişmelere bağlı olarak 28 seviyesinin bir yıldan daha kısa sürede elde edilebileceğini söyledi. Aynı şekilde, beklenenden daha büyük faiz artışının lirada tahmin edilenden daha düşük bir zayıflama anlamına gelebileceği belirtildi.

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 21.56’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 23.14 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 23.14, en yüksek ise 22.89 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 24.66 lira ile primli hareket ediyor.

BORSA 2023 KAYIPLARINI GERİ ALDI

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi sürüyor. Yeni kabinenin açıklanmasının ardından borsada oluşan pozitif hava Çarşamba günü de devam etti. BİST 100 güne yüzde 2,36 primle 5.515 puandan başladı. Endeks devam eden yükseliş trendiyle yüzde 3,5’i aşan artışla 5.603 seviyelerini gördü. Böylelikle BİST 100 2023 yılı boyunca yaşadığı tüm kayıpları geri alarak artıya geçmiş oldu.

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