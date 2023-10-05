Dünyaca ünlü bankadan BİM duyurusu! Türkiye'nin ünlü marketini o listeye eklediler
JPMorgan, BİM’i Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde kritik bir listeye ekledi.
JPMorgan’ın aralarında David Aserkoff’ın da yer aldığı stratejistleri yayımladıkları bir raporda, BİM’i "CEEMEA Bölgesi Top 10" listesine eklediklerini duyurdu. Böylelikle, BİM, 2020'den bu yana Top 10'da yer alan ilk Türk şirketi oldu.
Şirket ayrıca, ilk 10'da değişiklikler yaptığını açıkladı. Söz konusu değişikliklerle, Rajhi, Alinma, alOthaim ve STC'yi liste dışı bırakan JPMorgan, Suudi Ulusal Bankası, Riyad Bank ve reklam şirketi Alarabia'yı listeye ekledi.
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