Dünyaca ünlü banka Credit Suisse altın tahminini duyurdu

Analistler, küresel bazda bu gelişmelerle güçlenmeye devam eden risk algısının pay piyasalarında baskıyı artırdığını kaydederek, yatırımcıların adımlarını temkinli atmasında fayda olduğunu bildirdi.

Emtia tarafında yükseliş eğilimi tekrar kendini gösterirken, arz endişeleriyle iki haftalık düşüş eğilimini sonlandıran Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 8,56 artışla 110,8 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı da şahinleşen Fed'e karşın değer kazanarak, haftayı yüzde 1,4 primle 1.973,40 dolardan kapattı.

Credit Suisse tahmini

Altın fiyatlarında 1.975-1.980 doları koruması, sonraki hamleleri için önemli. Çünkü bu seviyelerin üzerindeki fiyatlamalarda direnç seviyeleri olarak sırasıyla 2.015 ve 2.049 dolar izlenecek. Aşağı hareketlerde ise 1.952 dolar önemli bir destek olarak görülüyor.

Credit Suisse ekonomistlerinin raporuna göre, sarı metal yukarı yönlü eğilim gösteriyor. İsviçre merkezli banka, “1.877 doların üzerindeki altın, daha geniş yatay aralıkta ani bir yukarı yönlü eğilimi koruyabilir” diyor. Banka altında beklenti aralığının genişlemesi için fiyatların 2.070-2.075 dolara gelmesi gerektiğini vurguluyor. Bu gerçekleşirse direnç olarak 2.280/2.300 dolar bölgesinden bahsedilebileceğini belirtiyor. 1.877 doların altına gerileyen bir fiyatın ise 1.826 dolara varan satışlar doğuracağı uyarısı yapıyor.