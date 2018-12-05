Dünyaca ünlü aktör Sean Penn, 'Cemal Kaşıkçı belgeseli' için İstanbul'da
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hunharca katledilmesi ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Sean Penn, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda çekim yaptı.05 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin belgesel hazırlayacağı kaydedilen ABD'li ünlü sinema oyuncusu Sean Penn, cinayetin işlendiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde çekim yaptı.
10 kişilik ekiple geldi
Ünlü aktör Sean Penn, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne, korumaların da bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir ekiple geldi. Polis bariyerlerinin ardından bir süre görüntü alan Sean Penn, daha sonra konsolosluk konutunun önüne gelerek, burada da görüntü aldı.
Ekibiyle çalışmalarını sürdüren ünlü aktörün Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
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