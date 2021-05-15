Dünyaca ünlü Adidas’tan Müslümanlara sansür
Dünyanın birçok ülkesinde satış yapan spor ürünleri üreticisi Adidas’ıın imternet sitesinde Müslümanlara sansür uygulandığı ortaya çıktı.
Avrupa'daki İslam karşıtlığı, pazarlama sektöründe de birere birer ortaya çıkıyor. Dünyaca ünlü spor kıyafeti üreticisi Adidas'ın internet sitesinde Müslümanlara sansür uygulandığı öğrenildi.
Müslüman ya da İslam yazılamıyor
Adidas’ın Almanya sayfasında yazı yazılabilen futbolcu formaları üzerine Hristiyan, Budist, Yahudi gibi birçom dinin yazılabildiği ortaya çıkarken, İslam ya da Müslüman yazılamadığı tespit edildi. Dünyaca ünlü markanın Müslümanlara yönelik uyguladığı sansür, büyük tepki topladı.