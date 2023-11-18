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Dünya Dünyaca meşhur Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı
Dünya

Dünyaca meşhur Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 07:30:00 -
Dünyaca meşhur Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandı

İtalya'da bir grup öğrenci, polis engelini aşarak dünyaca ünlü Pisa Kulesi'nde Filistin bayrağı dalgalandırdı.

İşgalci İsrail'in Gazze'de 43 gündür uyguladığı soykırımlar ve savaş suçları bütün dünyada tepkiyle karşılanıyor. İtalya'nın dünyaca meşhur Pisa Kulesi'ne yasağı delerek giren bir grup öğrenci, kulenin tepesine Filistin bayrağı asarak katliamcı İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Polis ekiplerince engellenmeye çalışan protestocular, kulenin en üst katına çıkmayı başardı. Meşalelerle mazlum Filistinlilere desteklerini ileten göstericiler, kulenin tepesine Filistin bayrağı asmayı başardı.

Henüz kimlikleri tespit edilemeyen öğrenciler olay yerinden hızla uzaklaştı.

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