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Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası İzmir’de yapıldı

Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası 7 Haziran’da İzmir’de yapıldı.

09 Haziran 2019 Pazar 12:47
Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası İzmir’de yapıldı

Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası 7 Haziran’da İzmir’de yapıldı. 20’den fazla ülkeden 100’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada altın madalyayı Türkiye’yi temsil eden Merve Tanrıverdi ve takımı Deniz Yıldızları aldı.


Türkiye’de dördüncü kez düzenlenen Dünya Yoga Koreografi Şampiyonası 7 Haziran’da İzmir’in Gümüldür ilçesinde yapıldı. Menderes Kaymakamı Fahri Tiryaki’nin de açılışına katıldığı şampiyona çok uluslu gerçekleşti. Aralarında ABD, Meksika, Hindistan, Japonya, Filipinler, İtalya, Fildişi Sahilleri, Fransa, İngiltere, Almanya ve Türkiye’den katılımcıların olduğu şampiyonaya 20’den fazla ülke 100’e yakın Yoga sporcusu katıldı. Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) katkıları ile organize edilen yarışmada altın madalyayı Türkiye’yi temsil eden Merve Tanrıverdi ve takımı Deniz Yıldızları aldı. Şampiyon grup, deniz kızı kostümleri ve “stop water pollution” (suyu kirletmeyi durdurun) mesajı ile büyük ilgi topladı. İkincilik madalyasını yine Türkiye’den Nur Bahar Tüzüner ve takımı alırken,üçüncülük madalyasını eski Dünya Yoga Şampiyonlarından İtalyan Almania Colombo kazandı.


Yarışmaları takip eden Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı (UYF) Akif Manaf yaptığı açıklamada, “Dünyada yıllardır uluslararası Yoga yarışmaları yapılıyor. Türkiye’de de UYF önderliğinde bu müsabakaları 4 sene önce başlattık, birçok yabancı sporcu geliyor, ilgi ve performans gün geçtikçe artıyor. Yoganın bir spor olduğunu herkese anlatmaya çalışıyoruz, Yoga evrensel bir spor ve tüm sporların temelinde var. Yoganın sağlıklı yaşama katkısı çok büyüktür, buna da dikkat çekmek için çabalıyoruz. Yoga barış ve sevgi hislerini artırır. Savaşları engellemek, dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz. Yoga evrenin dansıdır, insanı kendinden geçiren ve kendine getiren bir danstır. Sporcu Yoga duruşlarındaki maharetini gösterirken Yogayı dans etmektedir. Yarışmalar bunlardan ibarettir” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 12:47
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