Dünya yıldızını Türkiye'ye davet etti

Adana Demirspor, yeni yılın en büyük bombasını paylatmaya hazırlanıyor. Yılmaz Vural, Katar’dan ayrılmayan hazırlanan Wesley Sneijder’i aradı, “Seni takımımda çok istiyorum” dedi. Hollandalı yıldız, “2 gün süre istiyorum” cevabını verdi.

Sezon başında 20’nin üzerinde transfer yapan Adana Demirspor, devre arasında da büyük oynuyor. Yılmaz Vural yönetimindeki Güney ekibi, devre arasının tartışmasız en sansasyonel transfer girişimini yaptı: Wesley Sneijder. Real Madrid, İnter formaları giydikten sonra yıllarca Galatasaray’da oynayan, sonrasında soluğu Katar’da alan 34 yaşındaki maestro, Al Gharafa kulübünden ayrılmayı planlıyor.

"Buraya gel, kral ol"

Adana Demir’in hocası Yılmaz Vural ise Sneijder’i bizzat aradı ve ikna turlarına başladı. Sneijder ile görüşen kurt hoca, “Seni takımımda çok istiyorum. Buraya gel, kral ol. Taraftar seni baştacı yapar” dedi.

Hollandalı yıldızın ise, “Katar’dan ayrılmayı planlıyorum. 2 gün düşünmek için süre istiyorum” cevabını verdi. Şimdi gözler, Sneijder’in vereceği cevapta.