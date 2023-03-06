Dünya yıldızı Türkiye yolcusu! Başkan devrede

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Lucas Moura için önemli bir gelişme yaşandı. Rudy Galetti'nin haberine göre, Lucas Moura'ya Brezilya, Premier Lig, Serie A, Katar ve Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok teklif var.

Brezilyalı futbolcunun, kendisiyle ilgilenen kulüplerden 3 yıllık 10 milyon euro istediği aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Moura ile ilgilenen tüm kulüplerin transfer konusunda geri adım attığı vurgulandı. Fanatik'teki habere göre Ali Koç devreye girerek Moura için harekete geçti.

Moura'nın eski kulübü Sao Paulo'nun da, yüksek ücret beklentisi nedeniyle bu transferi ekonomik olarak gerçekleştirmesinin imkansız olduğu ifade edildi. Moura'nın, son büyük sözleşmesine imza atacağı, bu nedenle maaş konusunda yüksek beklentisinin olduğu öne sürüldü.

Tottenham forması altında bu sezon 14 maçta sahaya çıkan Moura, bu karşılaşmaların sadece 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Brezilyalı futbolcunun, Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.