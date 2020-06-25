Dünya yeni bir savaşa mı hazırlanıyor? İki ülke arasındaki gerginlik sonrası kritik askeri hamle

Fas’ın askeri üs hamlesine karşılık Cezayir harekete geçti. Dünya gündemine bir anda düşen iki ülke arasındaki gerilim bölgede adeta savaş yankısı uyandırdı. Cezayir, Fas’ın planını düşmanca plan olarak yorumladı.

Cezayir, ülkenin batı sınırında, Fas askeri üssünün karşısında stratejik bir askeri üs inşasına başladı.

Adsız askeri kaynaklardan alıntı yapan Al-Shorouk, dün akşam Cezayir yüksek makamlarının Fas üssüne yakın bir yerde stratejik bir askeri üs inşa etmeye karar verdiğini bildirdi.

Gazete, Cezayir'in bu stratejik kararının Fas Başbakanı Saadeddine El-Othmani'nin Mayıs ortasındaki Jaradah sınır bölgesinde 23 hektarlık bir arazi tahsis etmek için askeri bir üs inşa etme kararına yanıt olarak geldiğini doğruladı.

‘Düşmanca plan’

Gazete, özel ve bilgili kaynaklarla “Fas askeri üssünün inşasının Cezayir'e karşı açık bir düşmanca plan gösterdiğini ve bölgenin istikrarına karşı düşmanca uluslararası gündemlerin uygulanmasını ortaya çıkardığını” ve Cezayir'in kararının “ karşılıklılık ilkesine göre, ”diyerek askeri üssün inşasının ulusal güvenliği koruma amaçlı olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Al-Shorouk, Spuntik