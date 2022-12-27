Dünya yemeklerini solladı! Cağ Kebabı en iyisi seçildi

Dünya yemek sektörünün ansiklopedisi olan tasteatlas tarafından 2022 Dünya’nın en iyi 100 lezzeti açıklandı. TasteAtlas tarafından her yıl açıklanan Dünya çapında ki lezzetler sıralamasında bu yıl listenin 9. Sırasında Coğrafi İşaret Tescili bulunan Cağ Kebabı yer aldı.

Ülkelerin yöresel lezzetlerinin ele alındığı ve kullanıcılarının oylarına sunulan lezzetler içerisinde Cağ Kebabının yer almasını değerlendiren Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, “Şehrimizin tüm yöresel lezzetlerini Coğrafi İşaret Tescili ile kayıt altına alıyoruz. Bu lezzetler şehrimizin Gastronomi Kenti olma yolunda çok önem arz etmektedir. Yıllardır üzerinde durduğumuz çalışmalarımız nihayet meyve vermeye başladı. Dünya tarafından takip edilen tasteatlas araştırma şirketinin bu açıklamayı yapmış olması, çabalarımızın dünya tarafından kabul gördüğünün en önemli işaretidir, dedi. Oltu Cağ Kebabının sadece Türkiye de değil tüm dünyada kabul görmesi işletmelerimiz için büyük önem taşımakta, şehrimize gelen turistlerin belkide en önemli ziyaret sebeplerinden biriside tescilli yöresel ürünlerimiz olacak. Kış turizminin göz bebeği Erzurum, gastronominin de göz bebeği olacaktır” dedi.

Açıklanan verilerde Dünya mutfaklarından Japonya, Kare adlı yemekle birinci olurken, Türkiye den Erzurum Oltu Cağ Kebabı 9. Sırada, Şiş Kebap 14. Sırada, Mantı 22. Sırada, İskender Kebap 39. Sırada, Alinazik Kebabı 45. Sırada ve Döner 48. Sırada yer aldı. Erzurum Oltu Cağ Kebap, Dünya Lezzetleri sıralamasında Dünyanın en iyi 10 markası arasına girerken, Türkiye’nin en iyi lezzeti olarak ipi göğüsledi.

ETB Başkanı Hakan Oral yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Coğrafi İşaret Tescillemesinde ilk 5 te olduklarına dikkat çekerek, şu ana kadar toplamda 40 ürünün Coğrafi İşaret Tescilini alarak rekor bir sayıya ulaştıklarına vurgu yaptı. Oral, “Bu başarı kişisel değildir, bu başarı Erzurum’un, üreticinin, üyelerimizindir. Onların bizlere duyduğu güvenle yolunuza devam edecek, şehrimizin Gastronomi şehri olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Erzurum’un 2025 EIT Turizm Başkenti olması ile bu başarı daha büyük bir anlam kazandı.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral açıklamada, “Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 4. Turizm Bakanları Toplantısı sonrası Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy; "Erzurum 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçildi” açıklamasıyla bugün gelen bu başarı bir birini tamamlayan bir sürecin başlangıcı oldu. Ben inanıyorum ki; Tescilli Yöresel lezzetlerimiz 2025’e kadar dünya markası niteliği taşıyacak ve 2025 Turizm Başkenti ünvanımız taçlanmış olacak. Bu başarıda emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

TasteAtlas tarafından yapılan açıklamada, Oltu Cağ kebabının tarifi de Web sitesinde yer aldı.