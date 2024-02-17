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Teknoloji Dünya ve Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı! 500 feet irtifada gerçekleşti!
Teknoloji

Dünya ve Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı! 500 feet irtifada gerçekleşti!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 17:58:00 -

SOLOTÜRK pilotu Yarbay Emre Mert F-16 ile Jandarma Çelikkanatlar pilotu Albay Mustafa Tekindor ise S-70 Blackhawk ile kol uçuşu yaptı.

Dünya havacılık tarihinde unutulmaz bir an yaşandı. SoloTürk pilotu Albay Emre Mert‘in liderliğindeki F-16 savaş uçağı, 150 knot hiza düşerken, Jandarma Çelik Kanatlar pilotu Albay Mustafa Tekindor‘un kontrolündeki S-70 Blackhawk helikopteri ise aynı anda 150 knot hiza yükselerek eşsiz bir kol uçuşu gerçekleşti

500 feet’te gerçekleşen tarihin ilk uçuşu

F-16 ile S-70 Blackhawk’un ilk kez bir arada bu şekilde uçuşu dünyada bir ilk olarak tarihe geçti. Bu olağanüstü manevra, son derece riskliydi çünkü biri son derece yavaş, diğeri ise son derece hızlı olmak zorundaydı ve bunu 500 feet irtifada gerçekleştirmek, büyük bir ustalık ve cesaret gerektiriyordu. Ancak, Türk pilotlarının becerisi v

Telsiz konuşmalarındaki sevinç kayıtlara geçti

Ayrıca, pilotlar arasında geçen telsiz konuşmaları da bu unutulmaz anı daha da özel kıldı. Albay Mustafa Tekindor’un “Hocam, uçağın rengini mi değiştirdiniz? Çok güzel görünüyor.” sözüne SoloTürk Pilotu Yarbay Emre Mert’in “Güzel!” cevabı, bu tarihi anın ne kadar keyifli ve samimi olduğunu yansıttı.

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