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Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Genel Başkanı Ilıcak:

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak 15 Temmuz münasebitiyle yaptığı açıklamada; "15 Temmuz Darbe girişimi asla ve asla unutturulmamalıdır.

16 Temmuz 2019 Salı 11:30
Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Eden Sporcular Federasyonu Genel Başkanı Ilıcak:

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak 15 Temmuz münasebitiyle yaptığı açıklamada; "15 Temmuz Darbe girişimi asla ve asla unutturulmamalıdır. Tazeliğini her gün korumalı ki; ne kadar büyük bir tehlike olduğu anlaşılsın. bu sıradan bir darbe girişimi değildi. FETÖ terör örgütünün dış destekli organize bir hareketiydi. Bunusadece bir darbe teşebbüsü gibi görmek asıl tehlikenin farkına varamamaktır. FETÖ terör örgütünün asıl hedefleri ülkemizi kaos ortamına sokarak ülkemizi bölmeye yönelik bir dış destekli operasyondu. Bunu gündemde tutmalıyız. Ancak Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Allah’ın da yardımıyla bunu bertaraf etmeyi başardığı gibi bundan sonrada her türlü tehlikeye karşı uyanık olmalıyız. Maksat Ülkemizin güçlü olmasını istemeyenlerin, yine din adamı kisvesindeki sahte din adamı Fetullah Gülen ve avanesinin dış destekli bir operasyonuydu" dedi. Ilıcak; bu vatanın öyle kolay kazanılmadığını vöe kolay kolay da teslim edilemeyeceğini tüm dünyanın bilmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:30
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