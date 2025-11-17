Dünya üçüncüsünden İstanbul’da şov! Kocaeli finali öncesi dengeleri değiştiren zafer

Türkiye’nin en köklü motorsporları takımı Castrol Ford Team Türkiye, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6. ayağı olan 45. İstanbul Rallisi’nde birincilik kupasının sahibi oldu. Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi, 4 çeker Ford Fiesta Rally3 araçlarıyla yarışın zorlu etaplarını başarıyla geçerek birinciliği elde etti. Bu sonuçla Ali Türkkan, sezonun son yarışı olan Kocaeli Rallisi’ne sınıfında lideri olarak girecek.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda Junior WRC sınıfında Türkiye’ye ilk yarış galibiyetini kazandırarak sezonu Dünya Üçüncüsü olarak tamamlamalarının ardından başarılarına bir yenisini daha ekleyen Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisi, 45. İstanbul Rallisi birincilik kupasını İstanbul Park’ta düzenlenen seremonide kaldırdı.

45. İstanbul Rallisi, önceki yıllarda Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapan klasik İstanbul etapları Göçbeyli, Ballıca, Oruçoğlu ve Esenceli etaplarında 14-16 Kasım 2025 tarihlerinde koşuldu. Güneşli havanın ve toprak zemin koşullarının hâkim olduğu yarış, ralli severlerin yoğun ilgisiyle heyecan dolu mücadelelere sahne oldu.

“Dünya Şampiyonası’ndaki başarımızı İstanbul’da taçlandırdık”

Castrol Ford Team Türkiye Takım Koçu Murat Bostancı, yarış sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi: “Dünya Ralli Şampiyonası’ndan ayağımızın tozuyla geldikten sonra ve ülkemize ralli sporunda bir büyük başarı daha kazandırdıktan sonra Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Türk ralli severlerle tekrardan buluştuk. Dünya Şampiyonası’ndaki bu başarımızı İstanbul Rallisi’nde galibiyetle taçlandırdık. Ali Türkkan ve Oytun Albayrak yarışın ilk etabından itibaren çok dominant bir performans gösterdiler ve yarışın başından sonuna kadar liderliği hiç bırakmadılar. Dünya Ralli Şampiyonası’ndaki başarılarının da tesadüf olmadığını Türkiye’deki dominant performanslarıyla kanıtlamış oldular.”

Castrol Ford Team Türkiye’nin Dünya Ralli Şampiyonası’nda Junior WRC sınıfında Dünya Üçüncülüğü unvanının sahibi olan yetenekli pilotu Ali Türkkan şunları söyledi: “Türkiye Ralli Şampiyonası’nda ev sahibi olduğumuz 45. İstanbul Rallisi’nde birinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu birinciliği yarış boyunca zorlu etaplarda bizi destekleyen ralli severlere ve bize çok güçlü ve sağlam bir otomobil hazırlayan takımımıza armağan ediyoruz. Aralık ayında yapılacak olan Kocaeli Rallisi’nde sezonu güçlü bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.”

Castrol Ford Team Türkiye, iki ekiple yarıştı

45. İstanbul Rallisi’ne Castrol Ford Team Türkiye adına katılan ikinci ekip olan Efehan Yazıcı - Gürkal Menderes ikilisi, yarışın ilk etabında araçlarının sağ ön tarafından aldıkları hasar nedeniyle yarışa devam edemedi.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın sondan bir önceki yarışı olan İstanbul Rallisi, sezonun son yarışı öncesinde büyük önem taşıyordu. Şampiyona, 5–7 Aralık 2025 tarihlerinde koşulacak Kocaeli Rallisi ile sona erecek. Ali Türkkan, İstanbul’daki galibiyetin ardından son yarışa sınıfında lider olarak giriyor.