ABD’den Maduro’ya “Terör Örgütü kılıcı! Rubio’dan skandal çıkış: “Güneşler Karteli, 24 Kasım’da FTO oluyor!”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada Venezuelalı yetkilileri hedef aldı, “Cartel de los Soles” (Güneşler Karteli) adlı uyuşturucu yapılanmasının bizzat Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve çevresi tarafından yönetildiğini iddia etti. Rubio, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Cartel de los Soles’i 24 Kasım 2025 itibariyle Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak tanımlamayı planlamaktadır” diyerek Washington’un yeni baskı dalgasını resmen ilan etti.

Rubio, Maduro yönetimini “gayrimeşru” ilan eden ifadeler kullanırken Venezuela ordusunun, istihbaratının ve devlet kurumlarının “yozlaştırıldığını” iddia etti. “Ne Maduro ne de yandaşları Venezuela’nın meşru hükümetini temsil ediyor” diyen Rubio, ABD’nin yıllardır sürdürdüğü rejim değişikliği politikasını bir kez daha ortaya koydu.

“Narko-terörle mücadelede tüm imkânları kullanacağız” tehdidi

Rubio, Güneşler Karteli’nin daha önce FTO listesine alınan “Tren de Aragua” ve “Sinaloa Karteli” gibi örgütlerle dirsek temasında olduğunu savunarak kartelin ABD ve Avrupa’ya yönelik uyuşturucu trafiğinde rol aldığını öne sürdü.

ABD’nin narko-terör iddiasını bir “güvenlik” söylemi olarak kullandığına işaret eden Rubio, “Ulusal güvenliğimizi korumak ve narko-teröristlerin finans kaynaklarını kesmek için tüm mevcut imkânları kullanmaya devam edeceğiz” diyerek Washington’un Latin Amerika üzerindeki baskısını artıracağının işaretini verdi.

Washington yine bildiğini okuyor

ABD’nin yıllardır Venezuela’ya karşı uyguladığı ekonomik ablukalar, darbe girişimleri ve muhalefeti silahlandırma politikalarının ardından gelen bu adım, “demokrasi ihracı” maskesiyle yürütülen hegemonya stratejisinin yeni perdesi olarak değerlendiriliyor.

Washington’un Maduro hükümetini baskı altına almak için “uyuşturucu” ve “terör” etiketlerini kolayca devreye sokması, bölgede yeni bir kriz dalgasının habercisi olarak görülüyor.

İlerleyen günlerde Latin Amerika’da sıcaklığın daha da artması bekleniyor.