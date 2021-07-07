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Teknoloji Dünya Türkiye'nin ürettiği Kargu-2'yi konuşuyor! ''Terminatör gerçek oldu''
Teknoloji

Dünya Türkiye'nin ürettiği Kargu-2'yi konuşuyor! ''Terminatör gerçek oldu''

Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar Arnold Schwarzeneger'in Terminatör filmlerine benzetildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 16:51:00 -
Dünya Türkiye'nin ürettiği Kargu-2'yi konuşuyor! ''Terminatör gerçek oldu''

Türkiye'de üretilen Kargu-2 adlı SİHA'lar ABD medyasının gündeminde. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı STM tarafından geliştirilen Kargu-2, Foreign Policy'ye konu oldu.

imdi ne yapacağız?"

Yenişafak'ın haberine göre, Kargu-2 hava aracı, Arnold Schwarzeneger'in Terminatör filmlerine benzetildi. "Uçan katil robotlar gerçek oldu, şimdi ne yapacağız." başlığıyla verilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

Terminatör gerçek oldu

"Popüler Terminatör filmlerinde, Arnold Schwarzeneger'in canlandırdığı bir süper robot, insan hedefleri takip ediyor ve öldürmeye çalışıyordu. 1980'li yıllarda tamamen bilim kurgu olan bu olay artık gerçek."

Kargu-2 ile ilgili değerlendirme yazısında ayrıca "Türklerin yeni ürettiği Kargu-2 dört pervaneli insansız hava aracının yüz tanıma ve yapay zeka programlarıyla insan hedefleri izleyip öldürebildiği iddia ediliyor." ifadeleri yer aldı.

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