‘Dünya Tromboz Günü’ ne dikkat çektiler!

‘Dünya Tromboz Günü’ nedeniyle kalp ve damar cerrahları Türkiye’de her yıl 30 bin kişinin ölümüne sebep olan ‘pıhtı’ya karşı pedal çevirdi. Hekimlere göre, hareketsiz yaşam ‘pıhtı’ya davetiye çıkarıyor. Çoğu zaman dikkatten kaçan ‘pıhtı’ ile mücadele için egzersiz öneren hekimler, yeterli hareket ve uygun tedavi ile her yıl binlerce insanın hayatının kurtarılabileceğinin altını çiziyor.

Halk arasında ‘pıhtı atma’ olarak bilinen, atar ve toplar damar ile akciğer damarlarındaki tıkanıklık (tromboz), dünyada ve ülkemizde büyük bir halk sağlığı problemi olmaya devam ediyor. Hareketsizlik ve obezite gibi nedenlerin tetiklediği hastalık yüzünden her yıl Türkiye’de 30 bin, dünya genelinde ise 3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Basit egzersizlerle önlenebilecek hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak isteyen bir grup kalp ve damar cerrahı, İstanbul Florya’dan Yeşilyurt’a kadar bisiklete binip pedal çevirdi. Bayer’in sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği üyesi hekimler katıldı.

Dünyada ve ülkemizde ‘pıhtı’nın yeterince tanınmadığının altını çizen Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, “Pıhtı’ ölüm nedenleri arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Her yıl Türkiye’de ortalama 30 bin, dünyada ise 3 milyon kişi ‘pıhtı’ nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bu bir yılda meme kanseri, HIV ve trafik kazalarında ölenlerin toplamından daha yüksek bir sayı. Basit bir takım önlemlerle riskini azaltabileceğimiz ‘pıhtı’yı, ‘kanın damarda pıhtılaşması’ olarak tarif ediyoruz. Bu herhangi bir atar ya da toplar damar olabilir. Kan dolaşımında ‘pıhtı’nın hareket halinde olmasını ‘emboli’ olarak adlandırıyoruz. ‘Pıhtı’yı genel olarak atar ve toplar damar pıhtısı şeklinde ayırıyoruz. Ancak toplar damar pıhtısı daha sık görülüyor. Toplar damar pıhtısının dolaşıma katılması ve akciğerlere yerleşmesine ‘akciğer embolisi’ diyoruz. Bazı özel durumlar ve faktörler ölümcül pıhtılaşma sürecini artırıyor. Örneğin kanser hastalarında normalden yedi kat fazla‘pıhtı’ görülüyor. Kanserin yanı sıra uzun dönem hastanede kalma, kanserle ilgili cerrahiler, kalça ve diz ameliyatları, uzun süreli yolculuk ve hareketsizlik yüksek risk oluşturuyor. Ayrıca 60 yaş üstündekilerle, genetik öyküye sahip olma, kemoterapi, hormon tedavileri, doğum kontrol hapları, obezite, hamilelik, sigara ve alkolü de ‘pıhtı’yı tetikleyen diğer riskler arasında sayabiliriz” şeklinde konuştu.