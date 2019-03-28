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Dünya Tiyatrolar Günü’nde Genco Erkal Ataşehir’de sahne aldı

Ataşehir Belediyesi 10.

28 Mart 2019 Perşembe 14:32
Dünya Tiyatrolar Günü’nde Genco Erkal Ataşehir’de sahne aldı

Ataşehir Belediyesi 10. Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde usta isim Genco Erkal’ı Ataşehirli tiyatroseverlerle buluşturdu.


Sanatseverler; 60. sanat yılını kutlayan usta oyuncu Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı “Merhaba” adlı yeni müzikli oyunu izlemenin mutluluğunu yaşadılar. İlk kez 2018’in Eylül ayında New York’ta sergilenen oyun, Genco Erkal’ın “Benim yazarlarım” dediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nazım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor. Her iki bölümde de Genco Erkal, edebiyat dünyasının bu beş büyük ustasından seçtiği eserleriyle izleyenleri müzikli bir yolculuğa çıkarıyor. Müzikli bir gösteri olan Merhaba’da Fazıl Say, Kurt Weill, Yiğit Özatalay, Arif Erkin ve Selim Atakan’ın besteleri, piyano ve basklarnet eşliğinde seslendiriliyor. Sahne tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Özlem Kaya’nın, ışık tasarımını Hakan Özipek’in yaptığı oyunun müzik yönetimini ve düzenlemesini ise Yiğit Özatalay üstleniyor. Oyun sonrası Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz tarafından, Genco Erkal’a Ataşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi’ni anlatan özel bir kitap hediye edildi. Ataşehir Belediyesi Genco Erkal’ı 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde bir kez daha ağırlamanın onurunu yaşarken, oyuna yoğun ilgi gösteren Ataşehirliler oyun sonunda, usta sanatçı Genco Erkal’ı ayakta alkışladılar.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:32
  1. sanat
  2. sergi
  3. kitap

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