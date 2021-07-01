Dünya tersine döndü! Mine Kırıkkanat birahane kapattırdı

İslam düşmanlığı ile bilinen kokuşmuş vesayet düzeninin kalıntısı Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'a İstanbul Kadıköy’de kaldırım yerine yolda yürürken araç çarptı.

İslam düşmanı Kırıkkanat birahane kapattırdı

Kırıkkanat’ın kaldırımı işgal ettiğini ileri sürdüğü işletmeler hakkında yaptığı şikayeti sonrasında ilgili işletme kapatıldı. Kırıkkanat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Kadıköy Damacı sokaktaki Fil Birahanesi, kaldırımı işgal ettiği için yolda yürürken 34 PV 124 plakalı beyaz kamyonete çarpıldım. Vahim bir durumum yok. Ama kaldırım işgalcisi Fil ve çarpan kamyonete dair resmi şikayetimi @istanbul_EGM yaptım. @serdildara @kadikoybelediye” ifadelerini paylaştı.

Kırıkkanat daha sonra yaptığı paylaşımda da mekanın kapatıldığını aktararak, “Bugün tüm kaldırımı işgal ettiği için kaza geçirdiğim Kadıköy Damacı sokaktaki Fil birahanesi @kadikoybelediye tarafından kapatıldı. Zabıta, yasayı çiğneyen işyerinin önünde bekliyor. Teşekkürler değerli Başkanımız @serdildara Mafyadan korkmayan önderlere ihtiyacımız var” diye yazdı.