21 Kasım dünya televizyon günü nedir? Televizyon ne zaman icat edildi? Tüm merak edilenler haberimizde...

Tek kanallı dönemler de gösterilen ''Siyah - Beyaz ekran'' dan ''HD'' yayınlara ve ''4K'' görüntü kalitesine kadar uzanan bir teknoloji macerası süren Televizyon için, 1999'da BM tarafından alınan kararla her yıl belirlenen ayda "Dünya Televizyon Günü" olarak kutlanıyor.

Televizyon nasıl icat edildi?

Televizyon 1923 yılında icat edilmesine rağmen ülkemiz de 1972 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Televizyon ismi Yunanca Tele(Uzak) Latince Visio(Gör) anlamına gelen kelimelerden türetilmiş ve Uzaktan gör anlamına gelir.

Televizyon 1923 yılında John Logie Baird tarafında İngilterenin Hastings kasabasında icat edildi ve ilk görüntü yine Baird tarafından 1926 yılında yayınlanmıştır. Hareketli görüntülü tek renkli bir şekilde oynatılması amacı ile Televizyon üretilmiştir. Mucit İskoç John Logie Baird elektromanyetik ışıklarla ile birlikte renksiz bir şekilde üretmiş olduğu Televizyon kısa süre içerisinde Dünya'ya yayılmıştır. İlk televizyon prototipi 1884 yılında üretilmiştir.

Türkiye'de televizyon nasıl ortaya çıktı?

Türkiye’de ilk olarak 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bölgesel olarak ve haftada birkaç saat deneme yayınları başlatıldı. Zaman içinde gelişen televizyon altyapısı TRT’nin İstanbul stüdyoları ve vericisi kurulana kadar TRT’ye de hizmet vermiştir. Ancak TRT Kanunu ile ülkemizde radyo ve TV yayın tekelinin TRT Kurumuna verilmesi üzerine haftada bir yapılan İTÜ-TV yayınlarına son verildi. 1968 yılında TRT siyah beyaz olarak sürekli yayına başladı.