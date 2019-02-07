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Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue'den Türkiye'ye övgü

- Başkan Chungwon Choue: "Türkiye çok önemli üye ülkelerimizden birisi. Dünyada 209 üye ülkemiz var. Türkiye tekvandoda en güçlü ilk beş ülkeden biridir. Bu sadece normal tekvandoda değil para-tekvandoda da aynı şekilde"- "(Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası) 2021'den sonra neden Türkiye'de olmasın. Türkiye'de olmaması için bir sebep yok. Türkiye her zaman en güçlü aday ülkelerden birisidir"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:28
Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Choue'den Türkiye'ye övgü


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye'nin tekvandodaki en güçlü ilk beş ülkeden biri olduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen ve 58 ülkeden 396 sporcunun katıldığı Dünya Para-Tekvando Şampiyonası, büyük bir başarı ile sona erdi.

Gerek misafirperverliği gerekse de organizasyon becerisi ile turnuvaya katılan ülkelerden tam not alan Türkiye, daha büyük organizasyonları da üstlenebileceğini gösterdi.


- "En güçlü tekvando federasyonlarından biri"


Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na bir sene kaldığını belirterek, son dünya kupasının Türkiye'de yapılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin katılımcı ülke ve sporcu sayısı açısından bugüne kadar yapılan en büyük para-tekvando şampiyonasını düzenlediğini ifade eden Choue, şöyle konuştu:

"Bundan 10 yıl önce ilk para-tekvando şampiyonasını düzenlediğimizde sadece 16 ülke ve 16 sporcu vardı. Çok küçüktü. Şimdiyse çok çok büyüdü ve kendini ispatladı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para-tekvonda ilk defa yer alacak. Orada da en başarılısını yapacağımıza inanıyorum. Türkiye çok önemli üye ülkelerimizden birisi. Dünyada 209 üye ülkemiz var. Türkiye tekvandoda en güçlü ilk beş ülkeden biridir. Bu sadece normal tekvandoda değil para-tekvandoda da aynı şekilde. Metin Şahin başkanlığındaki Türkiye Federasyonu, en büyük, en güçlü tekvando federasyonlarından birisi."


Choue, en büyük organizasyonları olan Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın 2020'ye kadar ev sahibi ülkelerinin daha önceden belli olduğunu vurgulayarak "2021'den sonra neden Türkiye'de olmasın. Türkiye'de olmaması için bir sebep yok. Türkiye her zaman en güçlü aday ülkelerden birisidir." ifadelerini kullandı.


- Metin Şahin: "Para-tekvando da iddialıyız"


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı başarılı bir şekilde düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şahin, engellilerin sosyal hayata katılımında sporun öneminin herkesçe bilindiğini belirterek, "Dünya Tekvando Federasyonu, para-tekvandoyu destekliyor. Bu desteklerinin sonunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, para-tekvando yarışmaya hak kazandı. Biz de Türkiye olarak 4 sporcuyla katılmayı hedefliyoruz. Burada başarı kazanan sporcularımızı özellikle tebrik ediyorum. Bize en büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Türk tekvandosu, tekvandoda olduğu gibi para-tekvandoda da çok iddialı." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:28
  1. Antalya
  2. Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue
  3. tekvando

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