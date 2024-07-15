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Gündem Dünya tarihinin en korkunç soykırımı! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı
Gündem

Dünya tarihinin en korkunç soykırımı! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 15:46:00 - 2024-07-15 15:59:10
Dünya tarihinin en korkunç soykırımı! Gazze'de şehit sayısı 40 bine yaklaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den beri aralıksız düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 664'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 80 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 216 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 664'e, yaralıların sayısının 89 bin 97'ye yükseldiği kaydedildi.

Nuseyrat'taki saldırıda 22 şehit!

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletlere (BM) ait okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini, 102 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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