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Ekonomi Dünya tarafından ilgiyle takip ediliyoruz
Ekonomi

Dünya tarafından ilgiyle takip ediliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye’nin her alanda önemli ilerlemeler kat ettiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:08:00 -
Dünya tarafından ilgiyle takip ediliyoruz

Demir, “Savunma sanayimiz yaptığı atılımla dünyanın ilgiyle takip ettiği bir konuma gelmiştir” dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu tarafından çevrim içi düzenlenen 4’üncü Lagari Havacılık ve Savunma Günleri etkinliğinin açılışında konuşan Demir, Türkiye’nin yerli sistemleriyle adından söz ettirdiğini de dile getirdi.

Başa güreşiyoruz

Demir, “İnsansız hava araçları (İHA) noktasında en iyi 3-4 ülkeden biriyiz. Kendi savaş gemisini üreten ve idame ettiren 10 ülkeden biri konumundayız. Ürettiğimiz kara araçlarımızı dünyanın dört bir yanına ihraç etmekteyiz. Hava savunma sistemlerimiz devreye girdi ve dünyada az sayıda hava savunma sistemi yapan ülkelerden biri haline geldik” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin savunma sanayiinde teknoloji ihraç eden bir ülke olma hedefine emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Demir, şunları söyledi: “Bugün yürüttüğümüz proje sayısı 750’yi aştı. Proje hacmimiz 60 milyar doları geçti. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii firması içinde 7 şirketimiz bulunuyor. Hayal edeceğiz, hayallerimiz büyük olacak ama hayalperest olmayacağız.”

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