Dünya takip ediyordu! Hedefi 12'den vurdu
Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nda bir ilk yaşandı. Türkiye tarafından milli imkanlarla üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı ilk atışını yaparak hedefi tam isabetle vurdu.
Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atış görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan paylaştı.
Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan SİDA'nın atışı görüntülere yansıdı. Görüntülerde milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışında hedefi başarıyla vurduğu görülüyor.