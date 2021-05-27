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Dünya takip ediyordu! Hedefi 12'den vurdu

Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nda bir ilk yaşandı. Türkiye tarafından milli imkanlarla üretilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı ilk atışını yaparak hedefi tam isabetle vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:53:00 -

Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) ilk atış görüntülerini Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan paylaştı.

Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan SİDA'nın atışı görüntülere yansıdı. Görüntülerde milli imkanlarla geliştirilen SİDA'nın ilk atışında hedefi başarıyla vurduğu görülüyor.

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Yorumlar

Gurbetci

Hey masallah kiskananlar catlasin durmak yok yola devam
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