Dünya spor camiası yasta! Pele’den Maradona açıklaması

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, Maradona için bir mesaj yayımladı.

Pele'nin sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Ne üzücü bir haber. Ben mükemmel bir arkadaşımı, dünya bir efsaneyi kaybetti. Söyleyecek çok şey var ama şimdi Allah ailesine güç versin." ifadeleri kullanıldı.

Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetmişti.