Dünya şokta! Ajanslar son dakika koduyla geçti: Endonezya'da bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi
Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radarda kaybolduğu belirtildi.
Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.
Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi.
Flightradar24'ün verilere göre, havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından uçaktan gelen veri akışı kesildi.
Henüz konu ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.