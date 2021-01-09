  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünya şokta! Ajanslar son dakika koduyla geçti: Endonezya'da bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi
Dünya

Dünya şokta! Ajanslar son dakika koduyla geçti: Endonezya'da bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi

Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radarda kaybolduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 14:12:00 -
Dünya şokta! Ajanslar son dakika koduyla geçti: Endonezya'da bir yolcu uçağıyla irtibat kesildi

Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla irtibatın kesildiği ve radardan kaybolduğu belirtildi.

Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının kalkışından 4 dakika sonra çok ciddi irtifa kaybettiği belirtildi.

Flightradar24'ün verilere göre, havalandıktan kısa bir süre sonra 10 bin feet'e çıkan uçak, aniden yavaşlayarak 250 feet'e kadar düştü. Ardından uçaktan gelen veri akışı kesildi.

Henüz konu ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 22 yıl önce televizyondaki konuşması ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan ve protestoların hedefi haline gelen Prof. Dr. Melih Bulu'nun ..
Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Türkiye bizim için herhangi bir komşu değil
Dünya

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Türkiye bizim için herhangi bir komşu değil

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez, Avrupa Birliğine Türkiye ile pozitif ilişkiler kurulması çağrısında bulunarak "Türkiye bizim için..
Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış
Gündem

Gerçekler yüzüne vurulunca zoruna gitti! Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava açacakmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki gerçekleri yüzüne vurması zoruna giden Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a dava açacağını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay