Dünya şokta! 700 bin ton tahıl ortadan kayboldu

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önde gelen buğday ihracatçılarından Ukrayna’da buğday üretiminin yüzde 35 oranında düşebileceği belirtildi.

Fransız veri analizi firması Kayrros, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu fotoğraflarına dayanarak yaptığı analizde bu düşüşün geçen yıla göre yüzde 35 oranında olacağı tahmininde bulundu.

Tarımda akaryakıt ve personel sıkıntısı çekildiğine dikkat çeken Kayrros bu yıl Ukrayna'da 21 milyon ton buğday üretileceği tahmininde bulundu. Bu sayının 2021'e göre 12 milyon ton daha az olduğu ve son beş yılın ortalamasına göre de yüzde 23 oranında daha düşük olduğu kaydedildi.

Rus ordusu Odessa Limanı'nı bloke ediyor

Kayrros, savaşın sürmesi ve çatışmaların ülkenin buğday üretiminde önemli paya sahip, doğu bölgelerinde yoğunlaşması nedeniyle üretimin tahmin edilenden de az olabileceğini açıkladı. Hasadın yapılması halinde dahi, ürünün işlenmesi ve nakledilmesinin altyapının zarar görmesi nedeniyle bir hayli zor olduğuna ve Rus ordusunun Odessa Limanı'nı bloke ettiğine dikkat çekildi.

Kayrros'un değerlendirdiği NASA fotoğrafları tarlaların 14-22 Nisan tarihleri arasındaki durumunu gösteriyor. Ukrayna hükümeti ise daha önce yaptığı açıklamada ülkenin buğday üretiminin yarı yarıya azalacağı tahmininde bulunmuştu.

700 bin ton tahıl ortadan kayboldu

Verimli topraklara sahip Ukrayna, Avrupa'nın tahıl ambarı olarak niteleniyor. Savaştan önce dünyanın dördüncü büyük mısır ithalatçısı olan Ukrayna, buğdayda da dünyanın en büyük üçüncü ithalatçısı olma yolundaydı. Tüm dünyada buğday ithalatının yüzde 12'sini Ukrayna gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Ukrayna'da 700 bin ton tahılın da kaybolduğunu açıkladı. FAO Pazar ve Ticaret Direktörü Yardımcısı Josef Schmidhuber Rus birliklerinin tahıla el koyup kendi ülkelerine gönderdiklerini tahmin ettiklerini söyledi.